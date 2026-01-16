Parigi: risultato positivo per Thales

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, con una variazione percentuale del 2,55%.
L'andamento di Thales
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Thales
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 263,6 Euro. Primo supporto visto a 257,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 253,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)