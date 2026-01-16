Milano 11:31
Parigi: risultato positivo per Thales

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con una variazione percentuale del 2,55%.

L'andamento di Thales nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Thales, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 263,6 Euro. Primo supporto visto a 257,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 253,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
