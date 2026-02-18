Parigi: risultato positivo per Thales

(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che guadagna bene, con una variazione del 3,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Thales
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 262,1 Euro. Supporto stimato a 252,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 271,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)