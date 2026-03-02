Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:32
24.832 -0,51%
Dow Jones 17:32
48.695 -0,58%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.672 -2,42%

Parigi: Thales sale verso 271,2 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: Thales sale verso 271,2 Euro
Rialzo per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,39%.
Condividi
```