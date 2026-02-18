Milano 12:09
Parigi: andamento sostenuto per Thales

Parigi: andamento sostenuto per Thales
Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,42%.
