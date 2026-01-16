UE-Cina: "Nessuna indagine sulle auto ibride", Bruxelles frena le indiscrezioni sui dazi

(Teleborsa) - Laha smentito ufficialmente l'apertura di uncon Pechino riguardante i veicoli ibridi. Il portavoce per il Commercio dell’Esecutivo comunitario,, ha chiarito la posizione di Bruxelles durante il briefing quotidiano: "Lenon erano comprese nell'indagine iniziale anti sovvenzioni sulle auto elettriche a batteria cinesi importate nell'Ue, e nessuna indagine sulle esportazioni di veicoli ibridi dalla Cina è attualmente in corso".Le dichiarazioni di Gill arrivano in risposta allesu una possibile estensione dei dazi, che avevano creato tensioni proprio mentre le parti cercano un compromesso negoziale sulle. "Attualmente, stiamo monitorando il nostro mercato e specificamente le importazioni di tutti i tipi di veicoli, che siano elettrici o ibridi 'plug-in'", ha spiegato il portavoce, aggiungendo che tale attività serve per la "regolare pubblicazione dei dati".Nonostante la frenata, la Commissione mantiene una posizione di. "Questo è tutto quello che posso dire in questo momento. Noi non commentiamo, né pregiudichiamo la possibilità di future indagini", ha concluso Gill.