Giappone, l'inflazione frena a gennaio all'1,5% sotto target BoJ

(Teleborsa) - Frena l'inflazione in Giappone nel mese di gennaio. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un tasso di crescita dell'1,5% su anno, contro il +2,1% di dicembre, cadendo al di sotto del target del 2% fissato dalla Bank of Japan.Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un decremento dello 0,1% dopo il -0,2% del mese precedente, mentre quello destazionalizzato fa segnare un -0,2% come a dicembre.Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato al 2% a livello tendenziale, come da attese, rispetto al +2,4% precedente.