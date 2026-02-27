A2A, su ERG riflessioni in corso, ma nessuna decisione presa

(Teleborsa) - Indiscrezioni di stampa hanno riportato di possibili operazioni
che coinvolgerebbero A2A
e ERG
. Tuttavia, al momento – chiarisce una nota ufficiale dell'azienda guidata da Renato Mazzoncini – non c’è alcuna scelta definita
.
Come già dichiarato recentemente, A2A "valuta regolarmente opzioni strategiche
coerenti con il proprio piano industriale e discute con diversi potenziali partner in merito". Si tratta quindi di "un processo normale
, in linea con la missione del management di creare valore per gli azionisti, i dipendenti e i clienti".
Ad oggi, ha aggiunto la Life Company, "diverse opzioni strategiche sono oggetto di riflessioni preliminari ed esplorative e nessuna decisione in merito è stata assunta
".