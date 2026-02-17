Milano 15:21
USA, Empire State: frena a febbraio il settore manifatturiero nel distretto di New York

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Frena l'indice manifatturiero Empire State di New York. L'indicatore, nel mese di febbraio, si è portato a +7,10 punti dai +7,70 punti di gennaio. Il dato è anche tuttavia migliore delle stime degli analisti che erano per una discesa fino a +6,4 punti.

L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.

Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini è passata a +5,8 punti da +6,6, mentre quella sulle consegne scivola a -1 punti (da +16,3). Quella sulle scorte si porta a 7,1 punti (da -2,1).
