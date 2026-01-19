Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio
Discreta performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che si è attestato a 64,01.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del greggio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 65,03. Primo supporto a 63,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 62,79.
