Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Vigoroso rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,91%.

L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 68,68 e primo supporto individuato a 65,46. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 71,91.


