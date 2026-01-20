Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Seduta negativa per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,32%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE MIB. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 45.632. Primo supporto a 44.978. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 44.760.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)