Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio
La giornata del 16 gennaio chiude piatta per il FTSE Mid Cap, che riporta un +0,15%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 61.563, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 60.911. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 62.216.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)