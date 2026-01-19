Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio

La giornata del 16 gennaio chiude piatta per il FTSE Mid Cap, che riporta un +0,15%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 61.563, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 60.911. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 62.216.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
