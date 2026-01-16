Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Andamento piatto per il FTSE Mid Cap, che propone sul finale un moderato +0,05%.
Lo status tecnico del FTSE Mid Cap è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 61.437, mentre il primo supporto è stimato a 60.879. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 61.995.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)