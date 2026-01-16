Milano 9:39
45.757 -0,20%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:39
10.221 -0,17%
25.314 -0,15%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 15/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 15/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio

Andamento piatto per il FTSE Mid Cap, che propone sul finale un moderato +0,05%.

Lo status tecnico del FTSE Mid Cap è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 61.437, mentre il primo supporto è stimato a 60.879. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 61.995.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
