Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Andamento annoiato per il FTSE Mid Cap, che chiude la sessione in ribasso dello 0,37%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61.181. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60.244. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62.119.


