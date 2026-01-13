Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
Andamento annoiato per il FTSE Mid Cap, che chiude la sessione in ribasso dello 0,37%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61.181. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60.244. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62.119.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)