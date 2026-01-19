Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio
Lieve ribasso per l'indice svizzero, che chiude in flessione dello 0,47%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 13.471,7. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 13.360,1. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 13.306,6, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)