BCE, scelto il croato Boris Vujcic per la vicepresidenza

(Teleborsa) - I ministri delle Finanze dell'area euro hanno designato il croato Boris Vujcic alla vicepresidenza della Bce, in sostituzione di Luis de Guindos il cui mandato scade a maggio. Lo ha riferito il presidente dell'Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis nella conferenza stampa al termine della riunione di oggi.A quanto si apprende a Bruxelles, il candidato della Croazia avrebbe prevalso rispetto agli altri 5 in gara, tra cui l'ex presidente dello stesso Eurogruppo, Mario Centeno, portoghese, e l'ex commissario Ue all'Economia, il finlandese Olli Rehn.