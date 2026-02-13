Credit Agricole, dalla BCE multa per inadempienze valutazione rischi climatici

Credit Agricole

(Teleborsa) - Ladi 7,6 milioni di euro per la. Lo riporta la Banca centrale in una nota, secondo cui una delibera del febbraio 2024 richiedeva alla banca transalpina di rafforzare le sue capacità di identificazione di rischi materiali su clima e ambiente.L'ammenda è stata calcolata in base aldelle sue richieste. Le banche, ricorda la Bce, possono far ricorso rispetto alle decisioni della vigilanza Bce presso la corte di giustizia dell'Unione Europea.La BCE hasulle modalità con cui le banche adattano il loro approccio alla gestione del rischio per prepararsi alle c. Tra i principali rischi monitorati dalla BCE figurano l'su asset fisici e catene di approvvigionamento, nonché la probabilità che ledi carbonionel tempo.Si tratta di provvedimenti la cui efficacia, più che sull'ammontare, che appare in questo caso trascurabile rispetto alle dimensioni della banca, fa leva sul carattere simbolico e sulla, per spingere gli istituti nella direzione voluta dall'autorità.Credit Agricole non è il primo istituto destinatario di tale provvedimento. A novembre, infatti, la BCE aveva multato la spagnolaper la sua gestione dei rischi legati al cambiamento climatico, segnando la prima sanzione di questo tipo.