Credit Agricole, dalla BCE multa per inadempienze valutazione rischi climatici

(Teleborsa) - La BCE ha comminato a Credit Agricole una multa
di 7,6 milioni di euro per la mancata attuazione dei requisiti sulla valutazione dei rischi collegati a clima e ambiente
. Lo riporta la Banca centrale in una nota, secondo cui una delibera del febbraio 2024 richiedeva alla banca transalpina di rafforzare le sue capacità di identificazione di rischi materiali su clima e ambiente.
L'ammenda è stata calcolata in base al periodo su cui la Vigilanza Bce ha riscontrato una mancata attuazione
delle sue richieste. Le banche, ricorda la Bce, possono far ricorso rispetto alle decisioni della vigilanza Bce presso la corte di giustizia dell'Unione Europea.
La BCE ha intensificato le richieste
sulle modalità con cui le banche adattano il loro approccio alla gestione del rischio per prepararsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici
. Tra i principali rischi monitorati dalla BCE figurano l'impatto finanziario di eventi meteorologici estremi
su asset fisici e catene di approvvigionamento, nonché la probabilità che le aziende ad alte emissioni
di carbonio perdano valore
nel tempo.
Si tratta di provvedimenti la cui efficacia, più che sull'ammontare, che appare in questo caso trascurabile rispetto alle dimensioni della banca, fa leva sul carattere simbolico e sulla moral suasion
, per spingere gli istituti nella direzione voluta dall'autorità.
Credit Agricole non è il primo istituto destinatario di tale provvedimento. A novembre, infatti, la BCE aveva multato la spagnola Abanca Corporacion Bancaria
per la sua gestione dei rischi legati al cambiamento climatico, segnando la prima sanzione di questo tipo.(Foto: Sylvain Robin | Dreamstime)