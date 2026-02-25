BCE, Massimo Rostagno (direttore della Politica Monetaria) lascia in anticipo

(Teleborsa) - Massimo Rostagno
lascerà l'incarico di Direttore Generale per la Politica Monetaria
della Banca centrale europea (BCE
) alla fine della settimana. Lo scrive Bloomberg, citando anche la conferma di un portavoce dell'istituzione a Francoforte. Il suo pensionamento anticipato, attribuito a motivi personali, inizierà il 28 febbraio, anziché essere previsto per il 2027.
Rostagno ha lavorato alla BCE fin dalla sua fondazione nel 1998
. In precedenza, era stato economista ricercatore presso la Banca d'Italia e successivamente Desk Economist presso il Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale.
L'economista italiano è ampiamente considerato uno degli artefici delle misure ultra-espansive
della BCE (come il quantitative easing) negli anni 2010.
Le dimissioni anticipate di Rostagno seguono la nomina, il mese scorso, del presidente della banca centrale croata Boris Vujcic
a prossimo vicepresidente della BCE. Questa decisione ha dato il via a un riassetto del Comitato Esecutivo, composto da sei membri. Entro i prossimi due anni saranno sostituiti due terzi dei membri, tra cui la presidente Christine Lagarde
, il cui mandato terminerà ufficialmente nell'ottobre 2027 ma che nelle scorse settimane è stata al centro di numerose indiscrezioni su sue dimissioni anticipate.