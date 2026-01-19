Milano 16-gen
45.800 0,00%
Nasdaq 16-gen
25.529 -0,07%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 16-gen
10.235 -0,04%
Francoforte 16-gen
25.297 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 26.844,96 punti

L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 26.844,96 in apertura.
