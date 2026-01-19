Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Francoforte: Bayer sale verso 45,25 Euro

Migliori e peggiori
Francoforte: Bayer sale verso 45,25 Euro
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la compagnia chimico-farmaceutica, che mostra una salita bruciante del 7,65% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bayer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di breve periodo del produttore tedesco di farmaci mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 45,25 Euro. Rischio di discesa fino a 43,76 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 46,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```