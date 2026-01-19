Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Francoforte: in calo Scout24

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Scout24
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni tecniche complessive di Scout24 evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 83,75 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 85,1. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 83,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```