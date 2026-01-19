Francoforte: in calo Scout24

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche complessive di Scout24
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 83,75 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 85,1. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 83,2.
