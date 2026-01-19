Francoforte: in calo Scout24

società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 83,75 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 85,1. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 83,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)