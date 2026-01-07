Milano 13:20
Crolla a Francoforte Scout24

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che soffre con un calo del 4,23%.

La tendenza ad una settimana di Scout24 è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 80,63 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 85,43. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 90,23.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
