Milano 13:36
44.914 +2,02%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:37
10.388 +1,35%
Francoforte 13:36
23.855 +1,91%

Francoforte: balza in avanti Aroundtown

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Aroundtown
(Teleborsa) - Balza in avanti Aroundtown, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,54%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aroundtown, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Aroundtown evidenzia un declino dei corsi verso area 2,528 Euro con prima area di resistenza vista a 2,616. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```