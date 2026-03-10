Francoforte: balza in avanti Aroundtown

(Teleborsa) - Balza in avanti Aroundtown
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,54%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aroundtown
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Aroundtown
evidenzia un declino dei corsi verso area 2,528 Euro con prima area di resistenza vista a 2,616. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)