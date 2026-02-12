Milano 10:09
46.885 +0,81%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:09
10.524 +0,49%
Francoforte 10:09
25.156 +1,21%

Francoforte: in calo Aroundtown

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Aroundtown, con una flessione del 3,08%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aroundtown evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aroundtown rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Aroundtown sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,027 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,921. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,133.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
