Francoforte: in calo Aroundtown

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Aroundtown
, con una flessione del 3,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aroundtown
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aroundtown
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Aroundtown
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,027 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,921. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,133.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)