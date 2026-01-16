Stellantis e auto UE in affanno, Citi e Deutsche Bank raffreddano il settore

(Teleborsa) - Le vendite colpiscono il titolo Stellantis
che al momento cede l'1,98% a 8,477 euro in una seduta negativa per tutto il comparto auto europeo: l’indice Stoxx 600
di settore cede infatti l’1,2%.
Sulla piazza di Francoforte, Volkswagen
viaggia in calo dell’1,1%, Mercedes
dell'1,06% e BMW
dello 0,9%, mentre a Parigi, il titolo Renault
cede il 2,2%.
A pesare sull'intero benchmark sono le indicazioni degli analisti di Citi e Deutsche Bank che recentemente hanno espresso valutazioni molto chiare - e piuttosto caute - sul settore auto europeo, come riportato da Il Sole 24 Ore. Secondo il quotidiano finanziario, gli esperti, con particolare attenzione a Stellantis e ai costruttori UE, segnalano un quadro complicato: domanda debole, pressione sui prezzi e concorrenza cinese in aumento.