Stellantis e auto UE in affanno, Citi e Deutsche Bank raffreddano il settore

(Teleborsa) - Le vendite colpiscono il titoloche al momento cede l'1,98% a 8,477 euro in una seduta negativa per tutto il comparto auto europeo:di settore cede infatti l’1,2%.Sulla piazza di Francoforte,viaggia in calo dell’1,1%,dell'1,06% edello 0,9%, mentre a Parigi, il titolocede il 2,2%.A pesare sull'intero benchmark sono le indicazioni degli analisti di Citi e Deutsche Bank che recentemente hanno espresso valutazioni molto chiare - e piuttosto caute - sul settore auto europeo, come riportato da Il Sole 24 Ore. Secondo il quotidiano finanziario, gli esperti, con particolare attenzione a Stellantis e ai costruttori UE, segnalano un quadro complicato: domanda debole, pressione sui prezzi e concorrenza cinese in aumento.