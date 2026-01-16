Milano 15:51
45.671 -0,39%
Nasdaq 15:51
25.657 +0,43%
Dow Jones 15:51
49.394 -0,10%
Londra 15:51
10.224 -0,15%
Francoforte 15:51
25.243 -0,43%

Stellantis e auto UE in affanno, Citi e Deutsche Bank raffreddano il settore

Finanza
Stellantis e auto UE in affanno, Citi e Deutsche Bank raffreddano il settore
(Teleborsa) - Le vendite colpiscono il titolo Stellantis che al momento cede l'1,98% a 8,477 euro in una seduta negativa per tutto il comparto auto europeo: l’indice Stoxx 600 di settore cede infatti l’1,2%.

Sulla piazza di Francoforte, Volkswagen viaggia in calo dell’1,1%, Mercedes dell'1,06% e BMW dello 0,9%, mentre a Parigi, il titolo Renault cede il 2,2%.

A pesare sull'intero benchmark sono le indicazioni degli analisti di Citi e Deutsche Bank che recentemente hanno espresso valutazioni molto chiare - e piuttosto caute - sul settore auto europeo, come riportato da Il Sole 24 Ore. Secondo il quotidiano finanziario, gli esperti, con particolare attenzione a Stellantis e ai costruttori UE, segnalano un quadro complicato: domanda debole, pressione sui prezzi e concorrenza cinese in aumento.


