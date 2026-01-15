Milano
13:32
45.781
+0,29%
Nasdaq
14-gen
25.466
0,00%
Dow Jones
14-gen
49.150
-0,09%
Londra
13:32
10.237
+0,52%
Francoforte
13:32
25.283
-0,01%
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 13.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: si concentrano le vendite su Mercedes-Benz
Francoforte: si concentrano le vendite su Mercedes-Benz
Migliori e peggiori
,
In breve
15 gennaio 2026 - 13.00
Ribasso per il
produttore della Mercedes
, che presenta una flessione del 2,13%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: calo per Mercedes-Benz
Francoforte: si concentrano le vendite su Allianz
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy
Francoforte: si concentrano le vendite su Airbus
Titoli e Indici
Mercedes-Benz
-2,06%
Altre notizie
Francoforte: si concentrano le vendite su HeidelbergCement
Francoforte: si concentrano le vendite su Fresenius Medical Care
Francoforte: si concentrano le vendite su Volkswagen AG Pref
Usa: scorte petrolio settimanali in calo di 1,2 milioni di barili, meno delle attese
Usa, scorte petrolio settimanali a sorpresa in aumento di 3,4 milioni di barili
Settore auto europeo, Barclays: view negativa fino al 2026 per venti contrari e valutazioni elevate
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto