Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Francoforte: si concentrano le vendite su BMW

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso composto e controllato per il produttore di auto di Monaco, che presenta una flessione del 3,58% sui valori precedenti.
