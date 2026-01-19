Milano
17:35
45.196
-1,32%
Nasdaq
16-gen
25.529
0,00%
Dow Jones
16-gen
49.359
-0,17%
Londra
17:35
10.195
-0,39%
Francoforte
17:35
24.959
-1,34%
Lunedì 19 Gennaio 2026, ore 19.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: si concentrano le vendite su BMW
Francoforte: si concentrano le vendite su BMW
Migliori e peggiori
,
In breve
19 gennaio 2026 - 09.50
Ribasso composto e controllato per il
produttore di auto di Monaco
, che presenta una flessione del 3,58% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: balza in avanti BMW
Francoforte: scambi negativi per BMW
Francoforte: giornata depressa per BMW
Francoforte: positiva la giornata per BMW
Titoli e Indici
Bayerische Motoren Werke
-3,43%
Altre notizie
Francoforte: movimento negativo per BMW
Francoforte: rosso per BMW
Stellantis e auto UE in affanno, Citi e Deutsche Bank raffreddano il settore
Stellantis, Berenberg alza il target price. Downgrade per BMW e Renault
Francoforte: si concentrano le vendite su Allianz
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto