Madrid: scambi negativi per Enagas

società energetica spagnola

Enagas

Ibex 35

utility spagnola

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,23% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,52. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)