Milano 13:42
45.681 +0,02%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:42
10.098 +0,53%
Francoforte 13:42
25.226 +0,39%

Madrid: scambi negativi per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: scambi negativi per IAG
Si muove verso il basso International Airlines Group, con una flessione dell'1,97%.
Condividi
```