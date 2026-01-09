Madrid: giornata depressa per Enagas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società energetica spagnola
, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Enagas
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,03%, rispetto a +1,65% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'esame di breve periodo dell'utility spagnola
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,9 Euro e primo supporto individuato a 13,55. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)