Milano 13:41
45.693 +0,05%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:41
10.099 +0,54%
Francoforte 13:41
25.233 +0,42%

Madrid: giornata depressa per Enagas

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società energetica spagnola, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Enagas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,03%, rispetto a +1,65% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'esame di breve periodo dell'utility spagnola classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,9 Euro e primo supporto individuato a 13,55. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
