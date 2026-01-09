Madrid: giornata depressa per Enagas

società energetica spagnola

Ibex 35

Enagas

indice azionario della Borsa di Madrid

utility spagnola

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,03%, rispetto a +1,65% dell').L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,9 Euro e primo supporto individuato a 13,55. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)