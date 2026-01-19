Piazza Affari: in calo Stellantis

(Teleborsa) - Rosso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che sta segnando un calo del 2,07%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo di Stellantis
evidenzia un declino dei corsi verso area 8,051 Euro con prima area di resistenza vista a 8,335. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,888.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)