Milano 13:52
45.014 +2,25%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:53
10.403 +1,50%
Francoforte 13:53
23.905 +2,12%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che lievita del 2,51%.

La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario tecnico di Stellantis mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,098 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,187. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
