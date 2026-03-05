Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, con una flessione del 2,74%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Stellantis
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,255 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,417. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,198.
