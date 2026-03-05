Milano 9:36
45.024 -0,69%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:36
10.551 -0,16%
24.098 -0,44%

Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una flessione del 2,74%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Stellantis mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,255 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,417. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,198.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
