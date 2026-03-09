Milano
6-mar
44.152
0,00%
Nasdaq
6-mar
24.643
-1,51%
Dow Jones
6-mar
47.502
-0,95%
Londra
6-mar
10.285
-1,24%
Francoforte
6-mar
23.591
0,00%
Lunedì 9 Marzo 2026, ore 07.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,55%
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,55%
L'Indice Hang Seng chiude a 25.101,16 punti
In breve
,
Finanza
09 marzo 2026 - 05.20
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa del 2,55% e archivia la seduta a 25.101,16 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,71%
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,96%
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,29%
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,76%
Altre notizie
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 2,12%
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,59%
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,93%
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,98%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,39%
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,61%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto