Milano
20-gen
44.713
-1,07%
Nasdaq
20-gen
24.988
-2,12%
Dow Jones
20-gen
48.489
-1,76%
Londra
20-gen
10.127
-0,67%
Francoforte
20-gen
24.703
-1,03%
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 00.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,76%
Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,76%
Il Dow Jones chiude a 48.488,47 punti
In breve
,
Finanza
20 gennaio 2026 - 22.03
In forte ribasso l'indice dei giganti USA, che mostra una discesa dell'1,76% e archivia la seduta a 48.488,47 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,10%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,05%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,16%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/01/2026
Argomenti trattati
USA
(321)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-1,76%
Altre notizie
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/12/2025
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/12/2025
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 5/01/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 6/01/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/01/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 24/12/2025
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto