Milano 20-gen
44.713 -1,07%
Nasdaq 20-gen
24.988 -2,12%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 20-gen
10.127 -0,67%
Francoforte 20-gen
24.703 -1,03%

Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,76%

Il Dow Jones chiude a 48.488,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,76%
In forte ribasso l'indice dei giganti USA, che mostra una discesa dell'1,76% e archivia la seduta a 48.488,47 punti.
Condividi
```