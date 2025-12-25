Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 24/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il Dow Jones 30, che conclude in progresso dello 0,60%.

L'esame di breve periodo del Dow Jones 30 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48.990,9 e primo supporto individuato a 48.211,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 49.770,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
