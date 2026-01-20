Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:52
25.041 -1,91%
Dow Jones 19:52
48.515 -1,71%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dell'1,07%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 44.713,46 punti

In breve, Finanza
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dell'1,07%, archiviando la giornata a 44.713,46 punti.
