Milano
17:35
44.713
-1,07%
Nasdaq
19:52
25.041
-1,91%
Dow Jones
19:52
48.515
-1,71%
Londra
17:35
10.127
-0,67%
Francoforte
17:38
24.703
-1,03%
Martedì 20 Gennaio 2026, ore 20.09
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dell'1,07%
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dell'1,07%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 44.713,46 punti
In breve
,
Finanza
20 gennaio 2026 - 17.39
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dell'1,07%, archiviando la giornata a 44.713,46 punti.
Condividi
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,07%
