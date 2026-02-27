Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 22:00
24.960 -0,30%
Dow Jones 22:02
48.978 -1,05%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

Borsa: Risultato negativo per il Dow Jones, in flessione dell'1,05%

Il Dow Jones termina gli scambi a 48.977,92 punti

In breve, Finanza
Si è mosso in territorio negativo l'indice dei giganti di Wall Street, in ribasso dell'1,05%, archiviando la giornata a 48.977,92 punti.
