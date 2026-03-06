Milano 12:51
44.149 -1,03%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:51
10.359 -0,53%
Francoforte 12:51
23.615 -0,84%

Borsa: Andamento negativo per Milano, in flessione dell'1,13% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 44.105,72 punti

Milano scambia con un ribasso dell'1,13% alle 13:00 e passa di mano a 44.105,72 punti.
