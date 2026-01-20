Milano 13:10
Francoforte: si concentrano le vendite su Bayer

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica, in flessione del 2,77% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bayer più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del produttore tedesco di farmaci è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 44,04 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 42,58. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 45,51.

