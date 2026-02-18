Piazza Affari: in bella mostra Mediobanca

istituto di piazzetta Cuccia

(Teleborsa) - Rialzo per l', che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,91%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve dellaè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 19,88 Euro e supporto a 19,2. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 20,56.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)