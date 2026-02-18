Piazza Affari: in bella mostra Mediobanca

(Teleborsa) - Rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,91%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediobanca
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della banca d'affari italiana
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 19,88 Euro e supporto a 19,2. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 20,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)