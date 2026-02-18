Milano 12:11
46.310 +1,19%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:11
10.657 +0,95%
Francoforte 12:11
25.230 +0,92%

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in bella mostra Mediobanca
(Teleborsa) - Rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,91%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediobanca rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve della banca d'affari italiana è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 19,88 Euro e supporto a 19,2. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 20,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
