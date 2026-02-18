Milano
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 13.43
CNH Industrial, downgrade a Underperform da Mediobanca
Finanza
,
Consensus
18 febbraio 2026 - 13.11
(Teleborsa) -
Mediobanca
ha tagliato a "
Underperform
" da "Neutral" la
raccomandazione
su
CNH Industrial
, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, con prezzo obiettivo sul titolo quotato al NYSE fissato a
10,50 dollari
per azione.
