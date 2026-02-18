Milano 13:27
46.328 +1,23%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 13:27
10.663 +1,01%
Francoforte 13:27
25.212 +0,86%

CNH Industrial, downgrade a Underperform da Mediobanca

(Teleborsa) - Mediobanca ha tagliato a "Underperform" da "Neutral" la raccomandazione su CNH Industrial, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, con prezzo obiettivo sul titolo quotato al NYSE fissato a 10,50 dollari per azione.
