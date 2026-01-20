Londra: performance negativa per Prudential

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, che mostra un decremento del 2,30%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prudential
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Prudential
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 11,79 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 11,61. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)