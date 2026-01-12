Milano 13:14
45.701 -0,04%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 13:14
10.124 0,00%
Francoforte 13:14
25.375 +0,45%

Poste Italiane poco mossa nonostante downgrade da Exane BNP Paribas

Assicurazioni, Finanza, Consensus
Poste Italiane poco mossa nonostante downgrade da Exane BNP Paribas
(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Piazza Affari per il titolo Poste Italiane, nonostante gli analisti di Exane Bnp Paribas abbiano abbassato la raccomandazione a "Neutral" da "Outperform".

Il downgrade è arrivato all'interno di un report sui titoli assicurativi europei, con le valutazioni che appaiono eccessive dopo le forti performance dell'anno scorso, che potrebbero essere difficili da ripetere nel 2026. Downgrade a Neutral anche per Prudential, mentre su Swiss Life passa Underperform da Neutral. Upgrade a Outperform da Neutral su Scor.

Appiattita la performance di Poste Italiane con i prezzi allineati a 22,14 euro. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di supporto stimata a 21,88 e resistenza più immediata vista a 22,3.
Condividi
```