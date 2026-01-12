Poste Italiane poco mossa nonostante downgrade da Exane BNP Paribas

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Piazza Affari per il titolo Poste Italiane
, nonostante gli analisti di Exane Bnp Paribas
abbiano abbassato la raccomandazione
a "Neutral
" da "Outperform".
Il downgrade è arrivato all'interno di un report sui titoli assicurativi europei
, con le valutazioni che appaiono eccessive dopo le forti performance dell'anno scorso, che potrebbero essere difficili da ripetere nel 2026. Downgrade a Neutral anche per Prudential
, mentre su Swiss Life
passa Underperform da Neutral. Upgrade a Outperform da Neutral su Scor
.
Appiattita la performance di Poste Italiane
con i prezzi allineati a 22,14 euro
. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di supporto stimata a 21,88 e resistenza più immediata vista a 22,3.