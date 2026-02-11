Londra: scambi in positivo per Anglo American

(Teleborsa) - Scambia in profit la società mineraria
, che lievita dell'1,90%.
La tendenza ad una settimana di Anglo American
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Anglo American
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 36,68 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 36,22. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 37,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)