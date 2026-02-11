Milano 13:09
Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Anglo American
(Teleborsa) - Scambia in profit la società mineraria, che lievita dell'1,90%.

La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Anglo American rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 36,68 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 36,22. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 37,14.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
