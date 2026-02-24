Milano 11:05
46.602 -0,21%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:05
10.673 -0,11%
Francoforte 11:05
24.965 -0,11%

Londra: scambi negativi per Rightmove

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Rightmove
Ribasso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che presenta una flessione dell'1,89%.
Condividi
```