New York: performance negativa per United Health

New York: performance negativa per United Health
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big delle assicurazioni sanitarie, con una flessione del 3,61%.

La tendenza ad una settimana di United Health è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 268,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 279,1. Il peggioramento dell'assicuratore sanitario è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 264,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
