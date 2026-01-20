Oro oltre 4.700 dollari l’oncia: rally record, argento ai massimi storici

(Teleborsa) - L'ha superato un nuovo traguardo nella giornata di oggi, spingendosi oltre i 4.700 dollari l’oncia in un contesto diche ha alimentato la ricerca di. Anche l’ha segnato un primato storico, superando per la prima volta la soglia dei 95 dollari.Nel corso della seduta, il metallo giallo ha toccato livelli mai registrati prima, sostenuto da un dollaro in indebolimento e da un clima di incertezza politica che ha spinto gli investitori a rafforzare le proprie coperture. Gli analisti sottolineano come la combinazione di rischi globali e aspettative di futuri tagli dei tassi statunitensi stia creando un contesto particolarmente favorevole ai metalli preziosi.Le, riaccese da nuove minacce tariffarie, hanno contribuito a un peggioramento del sentiment sui mercati azionari, con Wall Street in calo e ildiretto verso la sua peggiore seduta in oltre un mese. Un biglietto verde più debole rende l’oro più accessibile agli investitori internazionali, amplificando la domanda.Il rally dell’oro, già cresciuto in modo impressionante nel 2025, continua a rafforzarsi anche nel nuovo anno, mentre gli operatori guardano ai prossimi livelli psicologici: 4.800, 4.900 e, sullo sfondo, la soglia simbolica dei 5.000 dollari.Anche l’argento mantiene un ritmo eccezionale, dopo un 2025 di forte espansione e un ulteriore balzo nel 2026.In parallelo,hanno registrato progressi moderati, confermando un generale rafforzamento del comparto dei metalli preziosi.