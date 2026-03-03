Stretto di Hormuz bloccato: noli petroliferi ai massimi storici

(Teleborsa) - I costi per il trasporto marittimo di energia nelhanno raggiunto livelli record. L'intensificarsi del conflitto tra, con Teheran che ha iniziato a colpire le navi in transito nello, ha spinto i noli delle superpetroliere verso massimi storici mai registrati prima.Ilper lesulla rotta verso laè balzato lunedì al valore record di, traducendosi in un costo di. La tariffa è raddoppiata rispetto a venerdì scorso, aggravando una situazione già tesa.Un alto funzionario delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato che loè chiuso e che l'Iran aprirà il fuoco su qualsiasi nave tenti il passaggio. Questa paralisi, unita alla chiusura precauzionale di molti impianti energetici in tutto il Medio Oriente, ha già causato un balzo del 10% del greggio Brent e un'impennata dei prezzi del gas naturale in Europa.Anche il comparto delè in forte sofferenza, con le tariffe giornaliere per lebalzate di oltre il 40% lunedì a seguito dello stop della produzione in Qatar. I noli sullesono saliti a 61.500 dollari al giorno, mentre quelli sulhanno raggiunto i 41.000 dollari. Gli analisti diprevedono che i noli spot per il gas potrebbero superare igià questa settimana a causa della scarsa disponibilità di navi, dovuta anche agli arretrati accumulati per il maltempo a febbraio.Le ripercussioni logistiche si estendono aidella regione: a, negli Emirati Arabi Uniti, le vendite di carburante per navi sono crollate a causa dell'interruzione delle forniture, spostando potenzialmente la domanda verso Singapore. Molti armatori hanno sospeso le operazioni a tempo indeterminato, rendendo estremamente difficile monitorare l'evoluzione dei prezzi nel Golfo.In questo scenario di incertezza, il governo dellaha invitato i propri trasportatori a evitare la regione, mentre colossi comestanno già attivando piani di emergenza per rotte e porti alternativi.