Zurich: utili record a 8,9 miliardi di dollari e dividendo in rialzo a 30 franchi

Zurich Insurance Group

(Teleborsa) -chiude unda record, registrando i massimi storici per. L’utile operativo di Gruppo (BOP) ha raggiunto gli, mentre l’utile netto attribuibile agli azionisti ha toccato il livello record di 6,8 miliardi di dollari. Grazie a questi risultati, la società ha proposto un incremento deldel 7%, portandolo aL'eccellenza operativa è stata trainata da una crescita solida in tutte le. Ilha segnato un incremento dell'utile operativo del 22%, attestandosi a 5,1 miliardi di dollari, con premi lordi che per la prima volta hanno superato la soglia dei 50 miliardi. Anche ilha mostrato resilienza con un utile di 2,3 miliardi di dollari e un valore del contractual service margin ai massimi storici. Parallelamente,ha contribuito con un utile record di 2,4 miliardi di dollari, beneficiando di un'accelerazione nel numero di polizze.Ladel Gruppo si conferma estremamente solida, con un(Swiss Solvency Test) ale unapari ai. Questi indicatori finanziari, uniti a un return on equity (Core ROE) del 26,9%, posizionano Zurich in pieno target per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel ciclo strategico 2025-2027.Sul fronte della, il Gruppo ha annunciato importanti novità nel. Mary Forrest è stata designata per l'elezione come nuovo membro del board, mentre Jasmin Staiblin è stata indicata come Vicepresidente, succedendo a Christoph Franz. I vertici della compagnia hanno sottolineato come la diversificazione del portafoglio e la disciplina nell’underwriting siano i pilastri che continuano a generare valore per tutti gli stakeholder."Sono estremamente orgoglioso di vedere tutte le nostre divisioni contribuire a questi risultati record, che dimostrano che siamo pienamente in linea per raggiungere o addirittura superare i target al 2027 e ben posizionati per cogliere future opportunità di crescita. Desidero ringraziare i nostri clienti, che continuano a premiarci rafforzando la loro fedeltà, e i miei colleghi che hanno contribuito a questa performance straordinaria", ha dichiarato, Group Chief Executive Officer.