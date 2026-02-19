Zurich: utili record a 8,9 miliardi di dollari e dividendo in rialzo a 30 franchi

(Teleborsa) - Zurich Insurance Group
chiude un 2025
da record, registrando i massimi storici per profitti
e redditività
. L’utile operativo di Gruppo (BOP) ha raggiunto gli 8,9 miliardi di dollari
, mentre l’utile netto attribuibile agli azionisti ha toccato il livello record di 6,8 miliardi di dollari. Grazie a questi risultati, la società ha proposto un incremento del dividendo
del 7%, portandolo a 30 franchi per azione
.
L'eccellenza operativa è stata trainata da una crescita solida in tutte le linee di business
. Il ramo Danni
ha segnato un incremento dell'utile operativo del 22%, attestandosi a 5,1 miliardi di dollari, con premi lordi che per la prima volta hanno superato la soglia dei 50 miliardi. Anche il ramo Vita
ha mostrato resilienza con un utile di 2,3 miliardi di dollari e un valore del contractual service margin ai massimi storici. Parallelamente, Farmers
ha contribuito con un utile record di 2,4 miliardi di dollari, beneficiando di un'accelerazione nel numero di polizze.
La posizione patrimoniale
del Gruppo si conferma estremamente solida, con un indice di solvibilità
(Swiss Solvency Test) al 259%
e una generazione di cassa
pari a 7,4 miliardi di dollar
i. Questi indicatori finanziari, uniti a un return on equity (Core ROE) del 26,9%, posizionano Zurich in pieno target per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel ciclo strategico 2025-2027.
Sul fronte della governance
, il Gruppo ha annunciato importanti novità nel Consiglio di Amministrazione
. Mary Forrest è stata designata per l'elezione come nuovo membro del board, mentre Jasmin Staiblin è stata indicata come Vicepresidente, succedendo a Christoph Franz. I vertici della compagnia hanno sottolineato come la diversificazione del portafoglio e la disciplina nell’underwriting siano i pilastri che continuano a generare valore per tutti gli stakeholder.
"Sono estremamente orgoglioso di vedere tutte le nostre divisioni contribuire a questi risultati record, che dimostrano che siamo pienamente in linea per raggiungere o addirittura superare i target al 2027 e ben posizionati per cogliere future opportunità di crescita. Desidero ringraziare i nostri clienti, che continuano a premiarci rafforzando la loro fedeltà, e i miei colleghi che hanno contribuito a questa performance straordinaria", ha dichiarato Mario Greco
, Group Chief Executive Officer.